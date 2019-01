Facebook

Bei der Fahrt auf der Durchlaßstraße in Klagenfurt verlor Dienstagfrüh eine 42-jährige Frau laut eigenen Angaben kurzzeitig das Bewusstsein. Sie geriet deshalb mit ihrem Auto auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen am Straßenrand abgestellten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das geparkte Auto gegen zwei weitere geparkte Autos und einen Lkw geschleudert.

Der Lenker gab an, er habe den Unfall rechtzeitig bemerkt und seinen Lkw deshalb noch zum Stillstand bringen können. Die 42-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ. Der Lkw-Lenker wurde leicht verletzt. An den Autos entstand schwerer Sachschaden.