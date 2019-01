Mittwochfrüh mussten die Feuerwehren in den Stadtteil St. Peter ausrücken. Mehrere Müllcontainer waren in Brand geraten.

Das Feuer brach zwischen zwei Wohnblocks aus © Michael Kurz

Brandalarm gab es Mittwochfrüh im Stadtteil St. Peter in Klagenfurt. Mehrere Mülltonnen standen in Flammen. Die Berufsfeuerwehr Klagenfurt und die Feuerwehr St. Peter rückten aus. "Eine Müllinsel zwischen zwei Wohnblöcken in der Mikschallee stand im Vollbrand", berichtet Gottfried Strieder von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. "Vier oder fünf gefüllte Mülltonnen sind abgebrannt, zwei Container konnten wir noch hinausschieben." Da die Müllinsel nicht direkt an ein Haus angebaut ist, gab es "keine Personengefährdung" und keine Gefahr eines Übergreifens der Flammen. Der Brand ist mittlerweile gelöscht. Die Brandursache ist vorerst unklar.

Der Feuerschein war weithin zu sehen Foto © Michael Kurz

Zuletzt wurde in Klagenfurt ein 21-Jähriger festgenommen, der zahlreiche Brandstiftungen in der Karawankenblickstraße gestand. Laut Polizei hat er in zwei Tagen vier Brände gelegt. Den ersten Brand versuchte der Mann selbst zu löschen, bis die Feuerwehr kam. Mit den Taten wollte er laut seinen Angaben "Aufmerksamkeit erregen". Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 21-jährige Tatverdächtige am Samstag in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Weitere Brände, die es in den Stadtteilen Fischl und St. Peter gegeben hat, konnten dem Mann nicht nachgewiesen werden. Die Polizei hat nicht ausgeschlossen, dass es einen zweiten Täter gibt.