Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Fachl-Waren sind laut Insolvenzverwalter in einem Depot © KK

Rechtsanwalt Hans Jalovetz kann zum Sachverhalt noch keinen aufklärenden Beitrag leisten: "Ich habe erst am Dienstag die Unterlagen bekommen, am Mittwoch gibt es ein Gespräch mit den beiden Geschäftsführern", sagt der Jurist, der als Insolvenzverwalter in der Causa "'s Fachl" einsetzt ist. Wann die Fachl-Mieter ihre Waren wieder erhalten und wie viel Geld es für sie geben könnte? "Alles Fragen, auf die ich im Moment noch nicht antworten kann", verweist der Rechtsanwalt auf anstehende Prüfungen. Die Waren seien nicht mehr in den Geschäften, sondern in einem Depot, sei ihm gesagt worden. "Da wird es dann Termine geben, damit sich sie Leute ihre Sachen, die ihnen ja gehören, abholen können", sagt Jalovetz.