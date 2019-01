Facebook

In diesem Bereich wurden am Montag 20 Spritzen gefunden © Hannes Krainz

Einen Fund in dieser Größenordnung hat es in Klagenfurt noch nicht gegeben. Da sind sich Vertreter der Stadt und Polizei einig. In der Vorwoche wurden in der Sattnitz auf Höhe des Auenweges 50 Spritzen, die mit einem Stichschutz versehen waren, im Wasser entdeckt. Am Montag meldete ein Passant erneut einen Fund im Bereich des Gerberwegs. "Am Montag waren es 20 Spritzen. Sie lagen im Wasser sowie auf der Uferböschung", sagt Entsorgungsreferent Stadtrat Wolfgang Germ. In beiden Fällen haben Mitarbeiter der Entsorgung mit Wathosen bekleidet die Spritzen aus der Sattnitz entfernt und fachgerecht entsorgt. Unterstützt wurden sie dabei von der Feuerwehr. Wer die Spritzen ins Wasser geworfen hat, ist bislang noch nicht bekannt. Warum jemand so viele Spritzen hortet, wirft ebenfalls Fragen auf. "Wir haben noch keine Erkenntnisse. Kriminaltechnische Untersuchungen werden noch durchgeführt", sagt Wolfgang Pittino, stellvertretender Stadtpolizeikommandant. Diese sollen Aufschluss darüber geben, welche Substanz sich darin befand.

Spekulationen

In den sozialen Medien sorgen die Funde für Spekulationen: Ein Drogensüchtiger hätte sich der Spritzen entledigt, auch von Thrombosespritzen ist auf Facebook zu lesen. Die Spritzen geben auch Birgit Trattler, Leiterin der Abteilung Gesundheit im Magistrat Klagenfurt, Rätsel auf. Bei den entsorgten Spritzen lässt sich, so Trattler, die Spritze vom Kolben lösen. Das bedeut, dass es sich dabei um keine Fertigspritzen handelt, wie es etwa bei Thrombosespritzen der Fall ist, sondern dass der Inhalt erst aufgezogen werden muss. Bei der Thromboseprophylaxe seien heutzutage Pens üblich, ebenso bei Diabetes. "Ein Drogensüchtiger verwendet so dünne Spritzen auch nicht", sagt Trattler. Ein Milliliter soll die Füllmenge betragen. Trattler fügt hinzu: "Die Spritzen werden definitiv nicht von der Drogenambulanz Viva ausgegeben." In der Drogenambulanz werden benutzte Spritzen gegen neue getauscht. Dieses System bewähre sich. Zudem hat die Stadt Entsorgungsboxen in öffentlichen WC-Anlagen installiert. Diese werden in Anspruch genommen.

Germ rät Bürgern, die entlang der Sattnitz unterwegs sind, aufmerksam zu sein, und Spritzen auf keinen Fall in die Hand zu nehmen. Ein Fund sollte umgehend bei der Polizei gemeldet werden. Die Exekutive intensiviert übrigens die Streifen in diesem Gebiet. Der Entsorgungsreferent appelliert außerdem an die Bevölkerung, benutzte Spritzen beim Altstoffsammelzentrum Süd oder Nord fachgerecht zu entsorgen.

Dieses Kurzvideo wurde am Montag beim Fundort gedreht.

