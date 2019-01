Die Alpen-Adria Universität Klagenfurt bietet im Sommersemester 2019 erstmalig einen Chinesisch-Sprachkurs an. Die Teilnahme ist für alle Studenten und Mitarbeiter kostenlos.

Uni Klagenfurt erweitert ihr Angebot an Sprachkursen © Fotolia

Ab dem 8. März können alle einen eigenen Einblick in das Reich der Mitte erhaschen. Die Universität Klagenfurt bietet in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut Graz einen 15-teiligen Sprachkurs an.