Konkursverfahren"Veldener Traumschiff" am Seecorso ist insolvent

Über das Vermögen des Vier Stern Hotel "Veldener Traumschiff" am Seecorso wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Insgesamt sind 50 Dienstnehmer betroffen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Daniel Raunig

Über das Vermögen der „Club-Dorf Hotelbetriebs GmbH wurde am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. Das teilte der Österreichische Verband Creditreform in einer Aussendung mit. Neben zwei Hotels und Apartments im Tiroler Paznauntal wird auch das Vier-Sterne-Hotel und Restaurant „Das Veldener Traumschiff“ am Seecorso von der Gesellschaft betrieben.