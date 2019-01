Tipp des Tages Für Senioren geht es hoch hinaus

Alle Senioren, die sich an die neue Trendsportart "Bouldern" heranwagen wollen, haben die Möglichkeit am Dienstag einen Schnupperkurs der Naturfreunde Kärnten zu besuchen.

© Kleine Zeitung/Markus Traussnig

Die Schnuppereinheit "Bouldern für Senioren" richtet sich an alle Senioren, die sich an die neue Trendsportart heranwagen und ausprobieren wollen. Im Rahmen des Kurses werden alle verschiedenen Griffe und Tritte und die richtige Handhabung dieser gezeigt und erklärt. Die Teilnehmer können erste Versuche an der Boulderwand probieren, außerdem zeigt Kursleiter Kevin, wie man sicher vom Boden in die Luft kommt. Mitzubringen sind Hallenschuhe, leichte Sportkleidung und etwas zu Trinken. Der Kurs dauert ca. eine Stunde. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Voraussetzung: Sicheres Körpergefühl.

Klagenfurt. Boulderhalle, Neckheimgasse 6/Porschestraße. Dienstag, 15. Jänner, 14.30 bis 15.30 Uhr. Tel. (0463) 21 86 06