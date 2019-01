Am Montag wurden auf Höhe Gerberweg erneut Spritzen vorgefunden. Erst am Freitag rückten Mitarbeiter der Klagenfurter Entsorgung aus, um Spritzen aus der Sattnitz zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.

In der Sattnitz wurden neuerlich Spritzen entdeckt © KK

Erst in der Vorwoche wurden in der Sattnitz in Klagenfurt 50 Spritzen entdeckt. Diese wurden von Mitarbeitern der Klagenfurter Entsorgung fachgerecht aus dem Wasser entfernt. Am Montag wurde bekannt, dass wieder Spritzen im Wasser und im Uferbereich der Sattnitz vorgefunden wurden. Und zwar auf Höhe Gerberweg, wo der Feuerbach in die Sattnitz mündet. "Es dürften 50 bis 60 Spritzen sein", sagt Entsorgungsreferent Stadtrat Wolfgang Germ und fordert die Bevölkerung auf, in diesem Bereich vorsichtig zu sein.

