Sonntagabend wurde ein 18 Jahre alter Fußgänger in Klagenfurt niedergefahren. Der junge Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

© Fotolia/igor

Am Sonntag gegen 21 Uhr fuhr ein 49-jähriger Ferlacher mit seinem Auto in Klagenfurt. Beim Linksabbiegen übersah er am Zebrastreifen einen 18-jährigen Klagenfurter, der gerade die Straße überqueren wollte.