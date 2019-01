Am Sonntag stahl eine Frau in einer Klagenfurter Tankstelle 60 Brieflose und flüchtete. Die Polizei fasste die Täterin, die gestand, sieben weitere solcher Diebstähle begangen zu haben.

© Klz/Eder

Am Sonntag gegen 11 Uhr stahl eine 25-Jährige in einem Tankstellenshop in Klagenfurt aus einem offenen Behälter 60 Brieflose und flüchtete. Die Tankstellenangestellte konnte der Polizei die Täterin beschreiben und auch Aufzeichnungen aus einer Videoüberwachung halfen der Polizei, die Frau auszuforschen.