Steinthaler (rechts) hat den Comic geschrieben, die Wienerin Verena Loisl illustriert © Klz/Schild

Darf man Kriegsverbrechen, die dunklen Seiten der Zeitgeschichte, in Comicform darstellen, oder wird das Grauen dadurch verniedlicht?

Die Kunstform Comic, also eine Geschichte in einer Folge von gezeichneten Bildern, ist an keine Genregrenzen, gebunden. Evelyn Steinthaler hat das erste Comic geschrieben, das sich mit einem in Kärnten begangenen Kriegsverbrechen befasst: dem Massaker an Zivilisten am Peršmanhof in Bad Eisenkappel, der ab 1941 ein Stützpunkt der Kärntner Partisanen war.

