Untergetaucht? Wörthersee-Fans suchen auf Wiener Messe vergeblich nach „ihrem“ See: Die ganze Region ist zum Ärger vieler nicht vertreten.

Vom Wörthersee fehlt bei der Ferienmesse in Wien © Klz/Weichselbraun

"Kärnten ohne Wörthersee, das gibt’s doch gar nicht“, ärgert sich Harry Schierlhuber, der nach dem Besuch der Vienna Autoshow auf der Ferienmesse seiner Freundin zeigen wollte, wo er den Urlaub am Wörthersee geplant hatte. Das kann die Freundin aber nicht sehen, weil es am Kärnten-Stand keinen Wörthersee-Katalog gibt. Alle Tourismusorte rund um den See sind – außer Klagenfurt – auf der Messe, die bis Sonntag voraussichtlich 150.000 Besuchern schließen wird, nicht vertreten.

