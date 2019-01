Nach einem tödlichen Brand in einem „Escape Room“ in Polen: Wie sicher sind die Abenteuer-Spielräume in Kärnten, bei denen man sich einsperren lässt?

Im Team muss man Rätsel lösen, um in einer Stunde den Raum verlassen zu können © Privat

Action, Spannung, Nervenkitzel – das versprechen sich Besucher so genannter Escape Rooms (Fluchträume). Dort beweisen die Teilnehmer ihr Können beim Rätsellösen im Team. In einem verschlossenen Raum, den man nur mit dem Lösen der Herausforderungen verlassen kann.

Diese aus den USA stammende Freizeitaktivität ist längst auch in Europa ein Trend und beliebt. Vergangene Woche endete so ein Abenteuerspiel in Polen für fünf Mädchen tödlich. Ein Feuer brach aus, sie schafften es nicht mehr aus dem versperrten Raum.