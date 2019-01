Harald Scheucher im Interview"Ohne Flughafen gehen hier die Lichter aus"

Facebook

Altbürgermeister Harald Scheucher © Eggenberger

Im März ist es zehn Jahre her, dass Sie als Bürgermeister aus dem Amt geschieden sind.

HARALD SCHEUCHER: Geschieden worden sind!



Wenn man Ihre Parteikollegen fragt, „Was macht Harald Scheucher?“, bekommt man als Antwort: Er ist in Portugal oder am Golfplatz.

Das mit Portugal stimmt leider nicht, ich war schon zu lange nicht mehr dort, als Kind lebte ich ja ein Jahr in Portugal. Das mit dem Golfplatz passt, das ist meine Bewegungstherapie.



Wie lange hat es damals gedauert, die Niederlage zu verkraften?

Man muss die Dinge nehmen, wie sie sind. Erst habe ich schon gegrübelt, dann aber einen Schlussstrich gezogen und mich selbst neu orientiert.



Was war damals der Kardinalfehler, der Sie Ihr Amt gekostet hat? Der Rückzug vom Rückbau des Stadions?

Es waren einige Faktoren. Aber schauen wir das Stadion heute an: Es wird immer mehr anerkannt und die Veranstaltungen heuer, die geben schon was her.



Ist bei den Konzerten für Sie etwas dabei?

Ja, zum Ramazzotti geh’ ich wahrscheinlich hin.



Wo hat die Stadt in den letzten Jahren den richtigen Weg genommen?

Ich bin ehrlich, ich verfolge das Geschehen hauptsächlich über die Medien.

Zur Person Harald Scheucher (78) wuchs in Klagenfurt auf und studierte in Wien Welthandel.1984 wurde er in den Landtag gewählt, 1986 Parteiobmann der ÖVP Kärnten und Landeshauptmannstellvertreter. 1997 wurde er als Nachfolger von Leopold Guggenberger zum Bürgermeister gewählt. 2009 schaffte er es nicht in die Stichwahl gegen Christian Scheider (FPÖ) und Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ)

Nein, ich den Guggi aber auch nie. Deswegen war er eh beleidigt auf mich. Jede Regierung muss ihre Zeit selbst verantworten. Und ich glaube, auch die jetzige Stadtregierung lässt sich davon leiten, das Beste für die Stadt zu tun.Also beim Flughafen: Wenn ich da lese, dass die Messe dorthin kommen könnte oder gar Wohnsiedlungen, dann erinnert mich das an die Ansiedelung von Ikea. Die wollten ursprünglich auch auf ein anders Grundstück, aber damit die Einflugschneise erhalten bleibt, haben wir sie an die Autobahn gedrückt. Hier muss man aufpassen, denn wenn der Flughafen nicht mehr funktioniert, dann gehen in der Stadt die Lichter aus. So eine Infrastruktur einem Privaten wie Herrn Orasch zu verkaufen - ich kenne ihn nicht, sage ich dazu - das ist extrem heikel. Und das sage ich als ÖVPler. Man sieht ja schon jetzt, dass die AUA kaum noch nach Klagenfurt fliegen will. Also das hätte ich als Bürgermeister anders gemacht, deshalb freut es mich auch, dass Peter Kaiser die Sache mit der AUA zur Chefsache erklärt hat.Ich hätte alles daran gesetzt, und wenn sie mich gekreuzigt hätten, dass Kastner & Öhler in die Innenstadt gekommen wären.Auch unter Parteikollegen darf man andere Meinungen haben. Und als letzten Punkt das Hallenbad: Das hätte ich auf die Hundewiese oder den Campingplatz gebaut, dort ist Raum – das sage ich jetzt so vom Kaffeehaustisch aus. Den Mettnitzstrand aber hätte ich nicht zerstört.Man muss sorgsam sein. Auf private Geschäfte hat man ja keinen Einfluss, höchstens bei Widmungen und ähnlichen Verfahren. Aber ein Bürgermeister Scheucher wäre hier sehr vorsichtig.Es freut mich, wenn die Leute das sagen. Wenn ich am Samstag am Markt bin, bekomme ich mehr Zuspruch, als zu meiner aktiven Zeit. Die Leute sagen sogar, dass ich gut ausschaue. Aber ich weiß schon, dass sie lügen! Die City Arkaden (macht eine Pause) ja da gab es viele Anfeindungen. Aber ich hab’ ja gegen alles Mögliche kämpfen und mich wehren müssen. Seeparkhotel, Lakesidepark, Loretto haben wir einem Privaten vor der Nase weggekauft, Metro und Ikea wurden angesiedelt und das Stadion. Das mussten wir bauen, weil sich Susanne Riess-Passer und Jörg Haider für Klagenfurt als Austragungsort eingesetzt haben. Aber ich habe auch 67,5 Millionen Euro auf der hohen Kante veranlagt übergeben. Gerne hätte ich noch die Messehalle 5 zur Kongresshalle ausgebaut. Aber ich höre: Das kommt nun auch.Beim Parteitag habe ich gesagt: Die zwei in Kärnten sind ein Erfolgsduo. Dabei bleibe ich und hoffe, dass ich Recht behalte.Das weiß nur der liebe Gott.

