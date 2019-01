Facebook

Ingun Kluppenegger sieht sich als Opfer eines Franchise-Systems, das nur den Franchise-Gebern diene. Beide Geschäfte in Kärnten sind nun geschlossen © Markus Traussnig

Man warb mit Attributen wie "regional", "kreativ" und "regiona". Nun, da die „’s Fachl“-Geschäfte in Villach und Klagenfurt geschlossen sind und ein Rechtsstreit ansteht, wird klar: Im Grunde geht es auch bei diesem Wirtschaftsmodell um Werte – und nicht Wertehaltung.

Im nun offen ausgetragenen Streit stehen sich die Novicono GmbH aus Wien als Franchisegeber und Dr. Schmid Handels GmbH aus Villach gegenüber. Deren Eigentümer, Ernest Schmid und Ingun Kluppenegger, führten in Kärnten seit 2016 die beiden „’s Fachl“-Geschäfte. Das Konzept: In einer kleinen Kiste, dem Fachl, können Kunsthandwerker, Direktvermarkter, landwirtschaftliche Produzenten, Designer, kurzum: jeder, der eine Ware anzubieten hat, diese ausstellen und vom „’s Fachl“-Personal verkaufen lassen. Gegen eine Provision und im Vorhinein bezahlte Miete für die Kiste. Ein Konzept, das durchaus als Erfolgsrezept gesehen werden kann. Quer über Österreich hat die Novicono GmbH an 17 Standorten Franchise-Lizenzen vergeben.

Am Freitag kam für die beiden Standorte in Kärnten jedoch das überraschende Aus. Verkündet über die Internet-Plattform Facebook. Die Aussteller fragen sich nun, wie sie ihre Waren und bereits vorab bezahlte Mieten wieder zurückbekommen sollen? In Kärnten gab es laut Angaben von Kluppenegger – ihr gehören 51 Prozent des Geschäfts – 600 Anbieter in den beiden „’s Fachl“-Geschäften. Mit 200 von ihnen habe man bereits abgerechnet, sagt sie, bei 400 stehe dies noch an. Wie viel Geld diese 400 Produzenten erhalten werden, ist noch offen. Laut Kluppenegger wurde ein Insolvenzantrag eingebracht. Das Landesgericht Klagenfurt konnte dies am Freitag nicht bestätigen.

Verträge im Oktober gekündigt

Auch wenn Kluppenegger nun von einem "überraschenden Ende" spricht: Ganz aus heiterem Himmel kam es nicht. Denn bereits im Oktober kündigten die Franchisegeber den Kärntnern die Verträge. Seither durften keine neue Verträge mit Mietern abgeschlossen werden. Laut Kluppenegger sei dies auch nicht geschehen, auf den beiden Facebookseiten der Geschäfte wird das Gegenteil behauptet.

Warum der Vertrag mit den Kärntnern gekündigt wurde, vermag keine der beiden Seiten klar zu benennen. Kluppenegger spricht davon, dass sie als erste Franchise-Nehmerin einen besseren Vertrag gehabt hätte, das missfiel den Verantwortlichen in Wien. Christian Hammer, Gesellschafter und Geschäftsführer der Novicono GmbH, sieht sie Sache diametral anders. "Wir mussten im Interesse der Mieter die Verträge kündigen." Laut Kluppenegger sei Teil des neueren Franchise-Vertrags, dass man im Fünf-Tages-Rhythmus mit den Mietern abrechne, die Kärntner hätten dies jedoch im Zwei-Wochen-Takt getan. "Weil es sonst bei dieser Menge an Mietern nicht machbar ist", argumentiert sie und sagt, dies sei auch durch ihre Verträge gedeckt. Zudem hätte sie 45.000 Euro an Investitionskosten zurückgefordert – was die Franchisegeber ablehnten. Ein E-Mail an die Mieter sendete Kluppenegger zwar aus, wie die Rückabwicklung erfolgen werden, ließ sie darin jedoch offen.

Das Konzept Das „’s Fachl“-Konzept: Produzenten mieten sich eine Kiste im Geschäft und lassen ihre Waren gegen Provision verkaufen. Abwicklung und Abrechnung erfolgen über das Geschäft. Hier soll es Unstimmigkeiten über die Frequenz der Abrechnung gegeben haben – nicht aber über die Summen. Quer durch Österreich gibt es 17 „’s Fachl“-Geschäfte.

