Am Donnerstagabend mussten die FF Viktring/Steoin und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem Brand ausrücken. Am Freitag heulten erneut die Sirenen © Thomas Cik

In Klagenfurt geht die Angst vor einem Feuerteufel um. Denn seit Tagen reißt eine unheimliche Serie an Bränden nicht ab. Um 22 Uhr heulten am Freitag erneut die Sirenen. Beim Merkurmarkt in der Ebentaler Straße war der Rauchmelder losgegangen - so etwas passiert oft auch aufgrund eines technischen Defekts der Anlage. Doch als die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr St. Peter am Brandort ankamen, brannte ein Müllcontainer, wie schon so oft in den vergangenen Tagen in Klagenfurt. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden.