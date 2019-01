Am Samstag klettert das Thermometer auf vier Grad. Die Wolken lockern auf und es wird sonnig.

So wird das Wetter heute

Die milden Temperaturen laden zu Unternehmungen im Freien ein © Fuchs Jürgen

Nach dem Durchzug einer nächtlichen Schlechtwetterfront, die aber bei uns kaum wetterwirksam war, lockern die vorhandenen Wolken tagsüber immer wieder mehr auf und es scheint für längere Zeit die Sonne. "Die herrschende Nordwindwetterlage hält nun schon ungewöhnlich lange an und ist Schuld dafür, dass es im Norden der Alpen so viel Schnee gibt und es bei uns im Süden so trocken ist", sagt Meteorologe Reinhard Prugger.