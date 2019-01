Samstagabend wird in Klagenfurt kräftig das Tanzbein geschwungen. Die Eintrittskarten der Besucher nehmen außerdem an einem Gewinnspiel teil.

Die jungen Wernberger spielen auf © KK/Archiv/Die jungen Wernberger

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr St. Georgen am Sandhof veranstalten Samstagabend im Gemeindezentrum Annabichl die 3. Feuerwehr-Nacht in Tracht. Für musikalische Unterhaltung und den nötigen Schwung sorgt an diesem Abend die Gruppe "Die jungen Wernberger". Weiters wird im Rahmen der Veranstaltung auch die Herzlkönigin gekürt. Die Eintrittskarten der Besucher nehmen an einem Gewinnspiel teil. Vorverkaufskarten sind bei allen Kameraden der Feuerwehr St. Georgen am Sandhof erhältlich.

Klagenfurt. Gemeindezentrum Annabichl. Samstag, 12. Jänner, Beginn um 19.30 Uhr.