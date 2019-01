Facebook

Die Jumpworld wird jetzt neben dem Stadion errichtet © Jumpworld One

Im Herbst vergangenen Jahres hätte neben der Stocksportanlage in der Klagenfurter Ostbucht mit dem Bau des Trampolinparks Jumpworld begonnen werden. Da es zum damaligen Zeitpunkt keine Lösung für die Zufahrt der Feuerwehr gab, kam das Projekt in die Warteschleife. Am Freitag wurde in einer Pressekonferenz, zu der die FPÖ geladen hatte, bekannt, dass die Jumpworld an jenem Standort nicht realisiert wird.