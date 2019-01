Feuerwehr und Polizei sind am Donnerstag kurz vor 21 Uhr zu einem Brand in der Karawankenblickstraße ausgerückt. Eine Gartenhütte brannte. Es ist bereits das achte Feuer binnen weniger Tage.

Die Einsatzkräfte sind in der Karawankenblickstraße vor Ort © KLZ/Thomas Cik

Acht Brände binnen weniger Tage in Klagenfurt. Erst am Mittwoch brannten in der Karawankenblickstraße Container.