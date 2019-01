Facebook

© KLZ/Jürgen Fuchs

In Poggersdorf kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einem Unfall: Eine 51-jährige Frau bog mit ihrem Auto von einer Gemeindestraße in die Poggersdorfer Landesstraße und übersah einen 31-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt, der dort mit seinem Motorrad unterwegs war.