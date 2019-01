Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"La Boheme" ist derzeit im Stadttheater zu sehen © Karlheinz Fessl

Intendant Florian Scholz stellt sich mit dieser Inszenierung von "La Bohéme" dem Klagenfurter Publikum erstmals als Opernregisseur vor. Am Pult des KSO stehen Lorenzo Viotti und Gábor Hontvári. Erzählt wird die Geschichte einer Gruppe Künstler, die in einer Pariser Mansarde ein entbehrungsreiches Leben führen. Doch sie lassen sich ihren Optimismus nicht nehmen: Frohen Mutes investieren sie jeden verdienten Sou umgehend in gutes Essen und Wein. Für den Dichter Rodolfo beginnt der Ernst des Lebens, als er sich in die sterbenskranke Nachbarin Mimì verliebt. Sie wird in seinen Freundeskreis aufgenommen, doch weder die Lebenslust der Künstler noch die Liebe des Paares vermögen das Fortschreiten der Krankheit aufzuhalten. In italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln.