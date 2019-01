Facebook

Die ausgebrannte Gartenhütte in der Karawankenblickstraße © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Die Fakten alleine sorgen für ein ungutes Gefühl: Acht Brände gab es in den letzten Tagen in Klagenfurt. Fünf Mal brannten Müllcontainer, ein Mal eine Baustellen-Toilette, ein weiteres Mal ein Christbaum, der auf einem Müllplatz abgelagert war. Erst in der letzten Nacht brannte es wieder in Klagenfurt. Ein Gartenhäuschen in der Karawankenblickstraße stand in Flammen.