Gespräch vor der Matura an der HTL Ferlach beschäftigt das Gericht. Lehrer klagt Ex-Schüler auf Unterlassung. Eine Annäherung ist nicht in Sicht.

© KLZ/Helmuth Weichselbraun

Gleich zu Beginn versucht Bezirksrichter Johann Kogelnig die Beteiligten zur Räson zu bringen und regt einen Vergleich an. Auch während der Verhandlung hält er fest: „Mich wundert wirklich, dass ich damit befasst bin.“ Doch „der Karren ist schon so verfahren“, wie Kogelnig sagt. „Wenn es nicht anders geht, dann müssen wir das abhandeln.“ Also sitzen sie sich am Donnerstagvormittag im historisch sanierten Verhandlungssaal im K&K-Stil am Bezirksgericht Ferlach gegenüber.

