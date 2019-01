Facebook

Zauberhaftes Duo: Jenko und Sabrina Öhler © KK

Zauberhaft wird es Samstagabend im Buchcafé Phoenix. Unter dem Motto „Magic Moments“ verliest die Kärntner Wortakrobatin Sabrina Öhler (24), die im Vorjahr die österreichischen Poetry Slam-Meisterschaften in Kärnten mit organisierte, ihre Gedichte. Dabei wird sie von der Sängerin „Jenko“ am Klavier begleitet. Diese heißt mit bürgerlichem Namen Rebecca Maria Kimmig (27) und ist neben ihrer regulären Arbeit als Polizistin in Ludwigshafen eine talentierte Pianistin, Komponistin und Sängerin.



Magie ist für jeden etwas anderes



Die beiden Künstlerinnen haben sich letztes Jahr während einer Aktion am Christopher Street Day in Frankfurt kennengelernt. "Wir haben uns auf Anhieb verstanden", erzählt Öhler. Seither feilt das Duo gemeinsam an der Idee "Poesie und Piano". Beim Konzert am Samstag wird es eine Kostprobe der bisherigen Zusammenarbeit geben. "Das Motto lautet: Magic Moments. Wo ist Magie im Alltag zu finden? Was ist Magie eigentlich?", verrät Öhler. "Magie ist für jeden etwas anderes - doch wir hoffen, dem Publikum eine bleibende Erinnerung und einen kleinen magischen Moment nach unserer Show - mitzugeben.



Für das Phoenix-Buchcafé ist es die erste Veranstaltung in dieser Art.

Jeder Besucher, der sich am 12.01. um 18:30 Uhr einen Kürbissaft oder das allbekannte Butterbier bestellt, bekommt ein Stück "Magie" quasi gratis dazu.