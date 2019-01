Das Klagenfurter Vitalbad wurde am Mittwoch vorgestellt. Geplant sind unter anderem ein 50- und ein 25-Meter-Becken sowie Wasserspielplatz.

Ähnlich könnte der Wasserspielplatz gestaltet werden (Symbolfoto) © Fotolia/Nuiiko

Jemand der Stunden im warmen Wasser wacken will, wird im neuen Klagenfurter Hallenbad nicht auf seine Kosten kommen. Das wird im Konzept, das die Tourismusagentur Kohl und Partner im Auftrag der Landeshauptstadt erarbeitet und gestern sowohl dem Bürgerrat als auch der Resonanzgruppe vorgestellt hat, deutlich. „Eine Vorgabe war, dass unser Bad nicht mit bestehenden Angeboten wie der Kärnten Therme oder dem Römerbad in Bad Kleinkirchheim in Konkurrenz treten soll“, sagt Martin Strutz, Projektkoordinator der Stadt.

