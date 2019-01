Facebook

Idylle pur. Dieses Fotos soll potenziellen Käufern Lust auf den Keutschacher See machen © KK/Kullmann

Das ungewöhnliche Angebot ist mangels einheimischer Interessenten auf Englisch verfasst und beginnt übersetzt so: „Ein ganzer Kärntner See für mich alleine!“ Gemeint ist der Keutschacher See. Er befindet sich seit Generationen im Besitz einer Kärntner Familie und wird nun im Internet zum Verkauf angeboten. Der 1,32 Quadratkilometer große See ist der sechstgrößte in Kärnten und – nach dem Faaker See – der zweitgrößte in Privateigentum.

