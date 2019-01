Schulen leiden unter rückläufigen Schülerzahlen. Bei den Informationstagen zeigen sie, was sie zu bieten haben. HTL Lastenstraße bietet ab kommendem Schuljahr neuen Ausbildungszweig an.

In der HTL 1 Lastenstraße bekommen Interessierte Einblicke in die Werkstätten und Labors © HTL

Das Angebot ist breit gefächert und dementsprechend schwer ist für viele Eltern und Schüler die Wahl: Welche Schule ist nach der Volksschule oder nach der Unterstufe die richtige für mein Kind? Um die Entscheidung zu erleichtern, bieten fast alle Klagenfurter Bildungseinrichtungen in den kommenden Wochen einen "Tag der offenen Tür" an.

HTL 1. An der HTL 1 Lastenstraße wird am 26. Jänner unter anderem die neue fünfjährige Ausbildung für "Land- und Umwelttechnik" vorgestellt. Diese startet mit dem kommenden Schuljahr und ist eine Kooperation mit der HBLA Pitzelstätten. Die landwirtschaftlichen Inhalte werden Fachkräfte dieser Schule lehren. "Wir bekommen bereits jetzt viele Anfragen", sagt Alexander Cimzar, Pressebeauftragter der HTL. Neu ist ab dem nächsten Schuljahr auch die Schwerpunktsetzung Bionik in der Abteilung Mechatronik. Dabei geht es um die Übetragung von Naturphänomenen in die moderne Technik. Beim Informationstag bekommen interessierte Jugendliche Einblicke in die Labors. Außerdem können sie Schülern in der Schmiede und der Gießerei über die Schultern schauen.

HTL Mössingerstraße. Neue Wege schlägt die HTL Mössingerstraße mit dem Schwerpunkt "Analytische Chemie und Digitalisierung" ein. Der Hintergrund: Die chemische Industrie in Kärnten ist mit einem Fachkräftemangel konfrontiert. "Das wird die erste Chemie-HTL-Klasse Südösterreichs sein", sagt Direktor Hubert Lutnik. Am 18. Jänner werden Interessierten die Labors, Werkstätten und Konstruktionsräume gezeigt.

HAK 1. Bereits diesen Freitag, 11. Jänner, öffnet die HAK 1 International für Besucher ihre Tore. Ein Schwerpunkt der Präsentation ist dabei die "HAK 4.0", die es seit diesem Schuljahr gibt. In dieser papierlosen Klasse findet der digitale Unterricht in fast allen Gegenständen statt. Es kommen des Weiteren sogenannte "Hybrid-PCs" zum Einsatz, die im Laptop- oder Tablet-Modus zu bedienen sind. "Die Erfahrungen sind bislang ausgezeichnet", sagt Florian Buchmayr, Leiter der Abendschule und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Die "Europa-HAK" startet im Schuljahr 2019/20 und zielt auf Schüler ab, die Interesse an internationalen Themen, Fremdsprachen und IT haben.

Die erste Klasse der „HAK 4.0“ arbeitet im Unterricht fast ausschließlich digital. Die Schüler verwenden dabei Hybrid-PCs Foto © HAK

Bildungszentrum Ehrental. Auch in Ehrental stellt man am Freitag, dem 11. Jänner, die Fachrichtungen Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Gartenbau vor. An der Schule wird derzeit ein Verkaufsraum für den Genussshop eingerichtet, der am 11. April eröffnet wird. "Die Produkte, die dann dort verkauft werden, werden direkt an unserer Schule erzeugt", sagt Direktorin Waltraud Stroj. Die Schüler lernen so nicht nur, zu produzieren, sondern auch zu kalkulieren und ihre Waren zu verkaufen.

Tag der offenen Tür Klagenfurt.

Allgemeinbildende höhere Schulen.

Europagymnasium. Freitag, 11. Jänner, 15 bis 18 Uhr

BG/BRG Mössingerstraße. Freitag, 11. Jänner, 16.30 bis 19.30 Uhr

BG/BRG Lerchenfeld. Samstag, 12. Jänner, 9 bis 13 Uhr

BRG Viktring. Donnerstag, 17. Jänner, 16 bis 19 Uhr

RG/ORG St. Ursula. Freitag, 18. Jänner, 8.30 bis 12.30 Uhr

BORG. Donnerstag, 24. Jänner, 9 bis 12 Uhr

Bachmann Gymnasium. Freitag, 25. Jänner, ab 17 Uhr

Berufsbildende Höhere Schulen

HAK 1 International. Freitag, 11. Jänner, 15 bis 18 Uhr

Wi’Mo (Höhere Lehranstalten für Wirtschaft und Mode). Samstag, 12. Jänner, 9 bis 14 Uhr

Bildungszentrum Ehrental. Freitag, 11. Jänner, 10 bis 16 Uhr

BAFEP Kärnten (Bundes-Bildungsanstalt für Elementarpädagogik). Freitag, 11. Jänner, 13.30 bis 16.30 Uhr

Zweisprachige HAK. Donnerstag, 17. Jänner, 8 bis 12 Uhr

HTL Mössingerstraße. Freitag, 18. Jänner, 12.30 bis 16.30 Uhr

HTL 1 Lastenstraße. Samstag, 26. Jänner, 8.30 bis 12.30 Uhr

Pflichtschulen.

NMS 3-Hasnerschule. Samstag, 12. Jänner, 8.30 bis 12 Uhr

NMS 12-St. Ruprecht. Samstag, 18. Jänner, 8.30 bis 10.15 Uhr

Polytechnische Schule Leonardo da Vinci. Donnerstag, 4. April, 8 bis 12 Uhr

Ferlach.

HTBLVA Ferlach. Info-Tag am Freitag, 18. Jänner, 10 bis 17 Uhr mit Schwerpunktausstellung Waffentechnik/Büchsenmacher

Maria Saal.

BG Tanzenberg. Samstag, 19. Jänner, 9 bis 12.30 Uhr

