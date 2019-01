Auf dem Minimundus-Parkplatz drangen bislang unbekannte Täter in zwei abgestellte Fahrzeuge ein. Die Diebe nahmen Reisetaschen mit und stahlen einen Laptop.

Die Diebe beschädigten die Pkw schwer (Sujetfoto) © Traussnig

Der Vorfall ereignete sich bereits am 9. Dezember auf dem Minimundus-Parkplatz in Klagenfurt. In der Nacht verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu zwei Pkw, indem sie die Seitenscheiben einschlugen. Infolge stahlen die Diebe einen Laptop sowie Reisetaschen mit Gewand.

Einen Tag zuvor, am 8. Dezember, war ein Einfamilienhaus eines 65-jährigen Klagenfurter Ziel von Einbrechern. Die bislang unbekannten Einbrecher zwangen eine Terrassentüre auf und stahlen Schmuck in derzeit unbekannter Höhe.