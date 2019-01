Facebook

796 Mädchen und 900 Knaben kamen in Klagenfurt 2018 zur Welt © Kabeg/KK

3348 Geburten und 3404 Neugeborene gab es im vergangenen Jahr in den Landeskrankenhäusern der Kabeg. Etwas weniger als noch 2017 (3544 Neugeborene bei 3475 Geburten.) Das gab die Kabeg (Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft ) in einer Aussendung am Mittwochmorgen bekannt.

Wie schon in den letzten Jahren, machten auch 2018 die meisten Babys im ELKI des Klinikum Klagenfurt am Wörthersee den ersten Schrei. Im Perinatalzentrum Kärnten zählte man 1696 Kinder bei 1665 Geburten. „Einmal gab es Drillinge, 29 mal Zwillinge“, bilanziert Manfred Mörtl, Vorstand der Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Klagenfurt. Zu den geburtenstärksten Monaten zählten der Mai, August und der September, in denen jeweils über 150 Kinder geboren wurden. 796 Mädchen und 900 Knaben kamen in Klagenfurt 2018 zur Welt.

Baby wog fast Kilo

Im LKH Villach freuten sich Ärzte und Hebammen über 1183 Kinder bei 1160 Geburten. (23 Mal Zwillinge). Zum Vergleich: 2017 waren es 1167 Geburten bzw. 1195 Neugeborene.

Das schwerste Kind brachte 4960 Gramm auf die Waage, das leichteste gerade einmal 450 Gramm. Mai und Juni waren die geburtenstärksten Monate mit jeweils 112 Babys.

Zwei Zwillingspärchen

Im LKH Wolfsberg gab es im Vorjahr ein Minus von neun Geburten. Im Lavanttal kam man 2018 auf 523 Geburten. Davon waren 259 Mädchen und 266 Knaben. Insgesamt kamen im Vorjahr 525 Babys (zwei Mal gab es eine Zwillingsgeburt) zur Welt. Geburtenstärkster Monat war der Januar, geburtenschwächster Monat war der März.