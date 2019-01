Facebook

Holzinger in ihrem Büro. „Ich sehe die Kammer-Pflichtmitgliedschaft positiv: Da ist jemand, der sich für dich einsetzt“ © KLZ/Weichselbraun

Nach einem Treffen mit Christiane Holzinger muss man aufpassen, dass man nicht ins Radar fährt, so flott unterwegs und energiegeladen ist man. Die Interviewfragen: unverbraucht. Holzinger spricht frisch von der Leber weg.

Die Klagenfurterin ist mit Jahresbeginn Bundespräsidentin geworden, genauer gesagt Bundes-Vorsitzende der überparteilichen Wirtschaftskammer-Organisation Junge Wirtschaft. Somit vertritt die 36-Jährige 120.000 österreichische Unternehmerinnen und Unternehmer unter 40. Kärnten bekommt das Amt nicht turnusmäßig: Holzinger wurde im November gewählt, einstimmig.

Sie selbst hat gleich zwei Unternehmen: Die Steuerberatung „360°“ mit fünf Mitarbeitern und die Unternehmensberatung „Start up Stars“, beide in Klagenfurt. Selbstständig gemacht hat sich Holzinger mit 29. Heute betreuen sie und ihr Team 400 Kunden aus ganz Österreich, „mit denen wir zum Teil gemeinsam gewachsen sind“. Mit Holzingers Hilfe expandierten Firmen nach Malaysia, Amerika, Thailand. Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten bei der Jungen Wirtschaft und der globalen Organisation JCI mitgerechnet, ergeben für die im Sternzeichen Stier Geborene gut 150 Flüge pro Jahr: Social Entrepreneurship-Tagung in Kolumbien, Med Tech-Workshop in China, Pitching Days in London.

Zwei Jobs neben dem Studium

Die ehemalige Ursulinen-Schülerin (und Schulsprecherin) schätzt Pink, das für sie Freundschaft, gute Laune und guten Verkauf symbolisiert. Durch rosarote Brillen schaut sie nicht. Weil eine Karriere als Springreiterin nach einem Verkehrsunfall nicht möglich war, inskribierte Holzinger Internationale Betriebswirtschaft, zunächst in Klagenfurt, dann in Wien. Nach Auslandsaufenthalten in den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich und Australien, spricht sie neben Deutsch, Englisch und Italienisch, heute auch Französisch und Spanisch.

Dass sie „immer mindestens zwei Jobs neben dem Studium“ gemacht hat, erleichterte die Job-Suche und bewirkte, dass sie sich als Gründerin nicht verschulden musste.

„Junge Menschen sollten verstärkt ins Ausland geschickt werden, damit sie dann mit guten Ideen nach Österreich zurückkommen“, findet Holzinger. Freigeistigkeit und Weltoffenheit sind ihre Prämissen, Parteibuch hat sie keines. Dass sie beizeiten Dinge „zu schnell“ umsetzen will, zwingt sie, wie sie sagt, zur eigenen Zügelung.

Ihr gutes Zeitmanagement ermöglicht der Unverheirateten auch diverse Hobbys: Bergsteigen, Ski fahren, Radeln, Yoga und Meditation.

Die ersten Vorhaben Auf künstliche Intelligenz legt Christiane Holzinger einen ersten Schwerpunkt. Zu diesem Thema veranstaltet die Junge Wirtschaft eine Roadshow durch ganz Österreich. Sie startet am 6. Februar in Kärnten.



Mut zum Unternehmertum machen, ist ihr Auftrag. Und ihr Tipp: „Lebenslang lernen.“

