Der bislang unbekannte Mann drang in ein Fitnessstudio in Klagenfurt ein und entwendete daraus Geld. Die Bilder einer Überwachungskamera sollen ihn jetzt überführen.

Die Polizei hofft, dass diese Fotos zum Täter führen © SPK Klagenfurt

Der Einbruch liegt bereits einige Monate zurück. Dennoch erhofft man sich bei der Polizei, dass jetzt Bewegung in den Fall kommt. Bilder einer Überwachungskamera sollen zum Einbrecher führen.

Der bislang unbekannte Mann drang am 21. August des Vorjahres zwischen 00.06 und 00.14 Uhr durch Aufzwängen eines Fensters in ein Fitnessstudio in Klagenfurt ein. Dort brach er einen Getränkeautomaten auf und stahl das darin befindliche Münzgeld. Außerdem stahl er aus einer Handkasse 150 Euro. Der Geschäftsführer des Fitnessstudios wurde durch das Sicherheitssystems via Handy alarmiert und verständigte daraufhin die Polizei. Eine sofort durchgeführte Fahndung verlief ohne Erfolg.

Die Überwachungskamera filmte den Einbrecher Foto © SPK Klagenfurt

Wer sachdienliche Hinweise zu der abgebildeten Person geben kann, wendet sich an den operativen Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt unter der Telefonnummer 059133/253333 oder an jede Polizeiinspektion.