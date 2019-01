In einem Wirtschaftsgebäude brach Montag am späten Nachmittag ein Feuer aus. Fünf Feuerwehren mit rund 70 Mann mussten ausrücken. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt.

Fünf Feuerwehren stehen im Löscheinsatz © MAK - Fotolia

Brandalarm in der Gemeinde Grafenstein. Montag am späten Nachmittag brach in einem Wirtschaftsgebäude in der Nähe der Autobahnauffahrt bei Dolina aus unbekannter Ursache ein Feuer aus. Über die Landesalarm- und Warnzentrale wurden insgesamt fünf Feuerwehren an den Brandort beordert. Derzeit stehen etwa 70 Feuerwehrleute im Löscheinsatz. Verletzte gibt es nach ersten Informationen nicht.