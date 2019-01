In einem leerstehenden Wirtschaftsgebäude in Oberwuchel brach Montag am späten Nachmittag im Bereich der Heizanlage ein Brand aus. Fünf Feuerwehren mit rund 70 Mann mussten ausrücken und konnten einen Großbrand verhindern.

© FF Grafenstein

Brandalarm in der Gemeinde Grafenstein. Montag gegen 16.40 Uhr brach in einem leerstehenden Wirtschaftsgebäude in Oberwuchel im Bereich einer Heizanlage ein Brand aus. Über die Landesalarm- und Warnzentrale wurden die Feuerwehren Grafenstein Poggersdorf, Zell-Gurnitz, Ebenthal und Mieger an den Brandort beordert. Rund 70 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang damit beschäftigt, das Feuer, welches auf den Dachstuhl des Nebengebäudes übergegriffen hatte, unter Kontrolle zu bringen und einen Großbrand zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens steht nicht fest. Ermittlungen der Polizei zur genauen Brandursache laufen.