Brandstifter am Werk? Fünf Brände in nur einer Nacht in Klagenfurt

Mehrere Müllinseln standen in der Nacht auf Montag in der Landeshauptstadt in Vollbrand. Die Feuerwehr glaubt an keinen Zufall. Polizei verstärkt Streifen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

An dieser Stelle brannte es vor zwei Wochen schon einmal © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

"Das kann kein Zufall sein", sagt Einsatzleiter Helmut Unterluggauer von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt. Zwischen 19 Uhr und Mitternacht mussten die Feuerwehrleute in der Landeshauptstadt am Sonntag gleich fünf Mal ausrücken. Los ging es um 19 Uhr in der Lodengasse. Dort hatten abgelagerte Christbäume zu brennen begonnen. Wenig später brannte es in der Harbacher Straße. Eine Müllinsel, die sich unter einem Wohnhaus befindet, stand in Vollbrand. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehrleute konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindert werden. Der Sachschaden ist jedoch enorm. Unterluggauer: "An derselben Stelle hat es bereits vor zwei Wochen schon einmal gebrannt."