Wanderung der Extreme "Die Distanz ging richtig in die Beine"

220 Teilnehmer nahmen an der "Wörthersee-Extrem"-Winterwanderung teil. 62 Kilometer und 2000 Höhenmeter galt es zu überwinden. Mit dabei war auch Patricia Klidis (45) aus Oberösterreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Patricia Klidis (rechts) mit ihrer Schwester Romana Schnabl auf der Strecke © Privat

"Wir hatten ein riesen Glück mit dem Wetter. Die Nacht war mild", sagt Gerhard Schaar zufrieden. Um exakt 9.20 Uhr erreichte der erste Teilnehmer am Samstag das Ziel in Velden. Von dort war er gemeinsam mit seinen Mitstreitern um Mitternacht aufgebrochen. "Diese Zeit ist möglich, wenn Streckenabschnitte gelaufen werden", erklärt Schaar. Das machen vor allem jene Wanderer, die auch bei Ultra-Trails an den Start gehen.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.