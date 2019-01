Die Stadt wird heuer wieder einige Straßenbauvorhaben umsetzen. Neben dem ersten Mini-Kreisverkehr stehen auch Sanierungen in zwei Einzugsstraßen an.

An dieser Kreuzung in Welzenegg wird ein Mini-Kreisverkehr errichtet © Lerchbaumer

An der Kreuzung Welzenegger Straße/Wurzelgasse in Klagenfurt kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen und Unfällen. Mit der Errichtung eines Mini-Kreisverkehrs will die Stadt die Verkehrssicherheit erhöhen. Vor Wochen wurden bereits erste Arbeiten getätigt. Jetzt sind die Absperrgitter wieder weg. "Sobald es die Witterung erlaubt, werden weitere Maßnahmen gesetzt", sagt Verkehrsstadtrat Vizebürgermeister Christian Scheider (FPÖ). Es soll sogar ein Transparent aufgestellt werden, damit die Leute informiert werden, was und warum an der Kreuzung errichtet wird. Der Mini-Kreisverkehr wird der erste seiner Art in der Landeshauptstadt sein.

