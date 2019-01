Es ist wieder sehr wolkig. Die Sonne wird sich am ehesten im Süden zeigen.

Mancherorts kann es am Sonntag etwas angezuckert sein © Markus Traussnig

Wetter

Es ändert sich auch am Sonntag recht wenig beim Wetter. Die Wolken lockern aufgrund nordföhniger Effekte vor allem nach Süden hin immer wieder auf und es zeigt sich öfter die Sonne. Nach Norden hin bleiben die Wolken aber dichter und es sind auch wieder einzelne Schneeschauer möglich. Die Schneeschauer könnten gelegentlich aber auch einmal etwas weiter in den Süden übergreifen. "Dabei sind in den Niederungen aber auch Schneeregenschauer möglich", bemerkt Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 6 Grad.

Tipps des Tages

Der Musikverein Grafenstein lädt zu seinen zwei Jubiläumskonzerten "30 Jahre Blasmusik in Grafenstein". Unterstützt werden die Musiker von den Jugendorchestern "Philharminis" und "Little Stars" der Musikschule Grafenstein und Tamara Kapeller. Die Trachtenkapelle Magdalensberg veranstaltet heute unter der Leitung von Sonja Fleissner ihr Neujahrskonzert. Mit dabei ist auch das Jugendorchester. Durch den Abend führt Sprecher Reinhold Moser.

Konzert Musikverein Grafenstein:

Ebenthal. Kulturhaus Gurnitz. Heute, 6. Jänner, 15.30 Uhr.

Zweites Konzert:

Grafenstein. C.-Holzmeister-Schule. 12. 1., 19.30 Uhr. Karten: Mitglieder MV Grafenstein. Trachtenkapelle Magdalensberg:

Magdalensberg. Volksschule St. Thomas a. Z. in Deinsdorf. Heute, 6. Jänner, 16 Uhr.

Karten: bei allen Musikern und bei der Raiffeisenbank Magdalensberg.