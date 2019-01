Am Samstag kann der Wind zum Teil recht kräftig sein. Die Wolken sind dicht, die Sonne zeigt sich am ehesten im Süden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Samstag zeigt sich von seiner trüben Seite © Markus Traussnig

Wetter

Eine Schlechtwetterfront legt sich mit dem Nordwind an unsere Alpen. Der bei uns vorherrschende Nordwind kann zum Teil recht kräftig sein und wirkt sich nach Süden hin zudem föhnig aus. Die Wolken sind nach Norden hin eher dichter und es gibt auch einzelne Schneeschauer. Nach Süden hin sorgen nordföhnige Effekte hingegen für mehr Aufhellungen mit Chancen auf Sonnenschein. "Ganz vereinzelte Schneeschauer sind im Verlauf des Tages aber nirgends völlig auszuschließen", sagt Meteorologe Reinhard Prugger. Die Temperaturen steigen am Nachmittag mit föhnigem Wind zum Beispiel in St. Jakob im Rosental auf Werte nahe +5 Grad.

Tipp des Tages

Das Theater Kukukk präsentiert „Mein Jahr in Trallalabad“ von Thilo Reffert. Das künstlerische Team mit Alexander Kuchinka, Sarah Rebecca Kühl, Christina Laas und Michael Kristof-Kranzelbinder erzählt die Geschichte von Emilia, die mit ihren Eltern ein Jahr ins Ausland geht. Einerseits freut sich das Mädchen, andererseits ist so eine Reise auch ganz schön beängstigend - vor allem, wenn man seine besten Freunde zurücklassen muss. Das Stück über Aufbruch und Abschied, Neugier und Angst vor dem Fremden, Mut und Freundschaft ist für alle ab sechs Jahren geeignet.

Kinder/Familie Klagenfurt. Jazz-Club Kammerlichtspiele. Heute, 5. Jänner, 16 Uhr. Weitere Termine/Karten/Infos: Tel. 0660-216 19 66, www.theater-kukukk.at