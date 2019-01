Facebook

Stau derzeit auf der Südautobahn © Sandra Müllauer

Zu zwei Unfällen kam es Donnerstagabend auf Südautobahn (A2) zwischen Völkermarkt und Grafenstein. Einer davon passierte bei einer L 17-Ausbildungsfahrt. es war gegen 18 Uhr, als eine 17-Jährige aus Velden am Wörthersee einen Pkw aus Klagenfurt kommend in Richtung Völkermarkt lenkte. Am Beifahrersitz saß ihre 49-jährige Mutter, auf der Rücksitzbank ein neunjähriges Mädchen. Im Baustellenbereich auf Höhe Bettlerkreuz kam die 17-Jährige mit dem Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Betonleitwand.