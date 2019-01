Ein unbekannter Täter stahl in einem Geschäftslokal eine Brieftasche. In dieser befanden sich mehrere Dokumente und Bargeld.

Ein bisher unbekannter Täter stahl am 29.12.2018 gegen 10 Uhr in Klagenfurt in einem Geschäftslokal eine Damenbrieftasche samt Bankomatkarte, Kundenkarten und mehreren hundert Euro Bargeld. Unmittelbar nach dem Diebstahl wurden mit der gestohlenen Bankomatkarte zwei Bankomatbehebungen und eine Bezahlung an einer Bankomatkasse durchgeführt. Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden in der Höhe von mehreren hundert Euro.