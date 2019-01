Spektakulärer Verkehrsunfall Montagabend in Klagenfurt-Welzenegg. Lenkerin musste aus Fahrzeug über Beifahrertür geborgen werden.

© Eder/Sujet

Spektakulärer Unfall am Montag gegen 17.41 in Klagenfurt: Eine 49-jährige Klagenfurterin war mit ihrem Auto in Welzenegg mit einem abgestellten Fahrzeug kollidiert. Ihr Auto überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Frau wurde von Polizisten über die Beifahrertür aus dem Fahrzeug geborgen. Sie wurde mit der Rettung ins Klinikum eingeliefert. Laut Polizei verlief ein durchgeführter Alkotest positiv. Das Auto wurde von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt wieder auf die Räder gestellt.