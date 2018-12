Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KLZ/Rehfeld

Am Montag gegen 13.10 Uhr wollte ein 16-Jähriger in der Werkstätte seines Elternhauses in Köttmannsdorf mit einem selbstgebauten Schweißgerät ein Muster in ein selbstgebautes Skateboard brennen. Dabei kam es aus ungeklärter Ursache zu einem Kontakt (Kurzschluss) zwischen den beiden von ihm gehaltenen Polen und einer daraus resultierenden Explosion. Dabei erlitt er Verbrennungen 3. Grades und wurde nach med. Erstversorgung von der Rettung in das UKH Klagenfurt eingeliefert, von wo er mit dem Rettungshubschrauber in die Spezialklinik für Verbrennungen nach Graz geflogen wurde.