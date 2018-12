Facebook

Die Kärntner Sternsinger mit Van der Bellen und Schmidauer © Katholische Jungschar

Sternsinger aus ganz Österreich haben am Samstag Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer in der Hofburg besucht. Aus Kärnten waren die "Heiligen Könige" der Dompfarre Klagenfurt eigens dafür nach Wien gereist. Van der Bellen würdigte den großartigen Einsatz der Sternsinger. Es gibt keine Spendenaktion in Österreich, bei der Kinder eine so tragende Rolle spielen wie bei der Sternsingaktion. Jährlich werden rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt.