In Klagenfurt und Villach schafften es vier Unbekannte, gestresste Mitarbeiter so abzulenken, dass sie nicht bemerkten, wie sie Laptops und Spielekonsole stahlen. Die Polizei fahndet nach den Dieben.

Die Polizei sucht nach den Dieben © Klz/Kanizaj

Nach den Weihnachtsfeiertagen werden die Geschäfte in Kärnten gestürmt. Die Mitarbeiter in den Fachmärkten haben alle Hände voll zu tun. Diese Stresssituation machten sich vier unbekannte Täter zunutze. Gegen 15.40 Uhr lenkten sie in einem Elektronikfachmarkt in Klagenfurt einen gestressten Angestellten so raffiniert ab, dass er nicht bemerkte, wie die vier Unbekannten zwei Laptops und eine Spielekonsole im Wert von mehr als 1000 Euro aus dem Geschäft trugen.

Vermutlich dasselbe Quartett schlug kurze Zeit später, gegen 16.15 Uhr, in einem Elektronikfachmarkt in Villach zu. Dort erbeuteten sie gleich sechs Laptops. Eine Fahndung wurde eingeleitet.