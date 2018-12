Circus Penelli Winterzirkus gibt Gastspiel in Klagenfurt

Facebook

Marcelino Reinhard zeigt sein Können © Schild

Was man mit einem Stuhl so alles machen kann, zeigt Marcelino Reinhard. Er balanciert einen Sessel auf der Stirn. Und dann noch insgesamt elf Stück, die ineinandergehängt sind, auf dem Kinn. Das sieht aus, als trüge er ein Hirschgeweih. Sogar ein Kind darf auf einem derart ausbalancierten Sessel thronen. Eine Bierbank lässt sich ebenfalls auf dem Kinn stehend präsentieren. Aber Reinhard schluckt und spuckt auch Feuer und hebt Kinder über dem Kopf in den Handstand. Derartige Tricks hat die 15-köpfige Zirkusfamilie Reinhard auf Lager. "Wir sind zum ersten Mal im Winter in Klagenfurt. Einen Versuch ist es allemal wert", sagt Zirkusdirektor Josef Reinhard, der die Gäste als Moderator durch das Programm führt.

