500 Sänger begeisterten am Neuen Platz © Markus Traussnig

Ein riesiger Chor, der am Neuen Platz begeistert, und ein Geschichtsverein, der die Nazizeit innerhalb der letzten 500 Jahre als so nebensächlich erachtet, dass er sie in seinem Bulletin einfach ausspart. Ein Zukunftskongress, bei dem die Bürgermeisterin progressiv fordert, dass die FH Kärnten in die Nähe der Uni verlegt und damit ein Bildungscampus geschaffen wird; die betroffene und besprochene Institution ist bei diesem Kongress jedoch nicht eingeladen.

