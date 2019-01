Worauf man sich 2019 freuen kann

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ed Sheeran kommt an den Wörthersee © AP

Am Ende des Jahres 2019 wird man vermutlich diskutieren? Welcher Künstler hat in Klagenfurt die beste Show abgeliefert? Ed Sheeran, die Alt-Rocker von Bon Jovi, Schlagersängerin Andrea Berg oder doch Eros Ramazotti? Vielleicht ist es aber auch das "For Forest"-Projekt, in dessen Rahmen ein Wald ins Stadion gepflanzt wird, das für internationales Aufsehen sorgen wird? Für kontroverse Diskussionen sorgt es ja schon jetzt.