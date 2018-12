Facebook

Der rote Asphalt wird immer noch kontrovers diskutiert © ©helgebauer

Das neue Hallenbad

Der geplante Neubau des Hallenbads war jenes Thema, das die Klagenfurter in diesem Jahr am meisten beschäftigt hat. Nach dem Bürgerrat im Juni standen von vier Optionen die Standorte Minimundus und Ostbucht in der engeren Auswahl. Letzterer sorgte für große Empörung und Widerstand in der Bevölkerung. Die drohende Verbauung von Uferflächen war nur ein Argument. Eine private Initiative startete eine Online-Petition gegen diesen Standort. Die Stadt Klagenfurt lenkte ein, indem sie eine Bürgerbefragung durchführte. Anfang September fiel schließlich die Entscheidung. Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) blieb ob des großen Widerstands nur mehr die Notbremse. Das Hallenbad wird auf dem Areal gegenüber Minimundus gebaut.