Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ewald Krainz © KK

Die Pädagogischen Hochschule Kärnten – Viktor Frankl Hochschule trauert um ihren Gründungsdirektor. Ewald Krainz war von 1968 bis zu seinem Ruhestand 1988 Direktor der Pädagogischen Akademie des Bundes in Kärnten, der Vorfeldorganisation der PH Kärnten. Als Professor für Psychologie, Wissenschaftler und Gründungsdirektor einer Lehrerinnenbildungsinstitution setzte er sich Zeit seines Lebens für die Akademisierung des Lehrberufs ein und war gleichzeitig ein Mann der Tat, dessen Schaffen über seine Zeit hinaus reicht. Er wurde für seine Verdienste mit dem Großen Ehrenzeichen der Republik Österreich ausgezeichnet. Krainz verstarb im Alter von 93 Jahren. Die Urnenbestattung findet am 22. Jänner um 14 Uhr am Friedhof Pirk bei Krumpendorf statt.